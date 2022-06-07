Восемь реабилитационных центров Тюменской области получат новое оборудование

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Восемь социальных учреждений Тюменской области, занимающихся комплексной реабилитацией и абилитацией детей-инвалидов, получат современное оборудование. На эти цели выделили более 11 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.

Также в субъекте стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата. Планируется, что в 2022 году подобные услуги смогут получит более 800 человек, в 2023 и 2024 годах — около 2 тыс. человек. Участие смогут принять дети, у которых инвалидность выявлена впервые. Продолжительность курса реабилитации - до 21 дня, а оплатить услуги можно через терминал с помощью электронного сертификата в самих учреждениях.

Напомним, закон об электронном сертификате для граждан с инвалидностью вступил в силу в 2021 году.