  • 8 июня 20228.06.2022среда
  • В Тюмени 14..16 С 7 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Руслан Кухарук передал ордена Мужества семьям погибших военнослужащих

Общество, 20:35 07 июня 2022

Глава Тюмени Руслан Кухарук в Telegram-канале | Фото: Глава Тюмени Руслан Кухарук в Telegram-канале

Глава Тюмени Руслан Кухарук вручил ордена Мужества семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Церемония прошла в зале администрации Тюмени 7 июня. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Указом Президента России Владимира Путина от 18 апреля 2022 года "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга" капитан Григорий Турубаров и ефрейтор Никита Анциперович посмертно награждены орденами Мужества.

На церемонии присутствовали: начальник ТВВИКУ, руководитель детско-юношеского центра "Град", представитель военного комиссариата, председатель региональной организации ветеранов, семьи погибших. Присутствующие почтили память военнослужащих минутой молчания, затем семьям тюменцев вручили награды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Руслан Кухарук , спецоперация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:12 08.06.202250 работ Геннадия Райшева представят на выставке в Тюмени 12 июня
20:35 07.06.2022Руслан Кухарук передал ордена Мужества семьям погибших военнослужащих
18:59 07.06.2022Земледельцы Уватского района завершили посевную кампанию
18:21 07.06.2022Пилот авиакомпании "Ютэйр" удостоен государственной награды