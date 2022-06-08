Руслан Кухарук передал ордена Мужества семьям погибших военнослужащих

| Фото: Глава Тюмени Руслан Кухарук в Telegram-канале | Фото: Глава Тюмени Руслан Кухарук в Telegram-канале

Глава Тюмени Руслан Кухарук вручил ордена Мужества семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Церемония прошла в зале администрации Тюмени 7 июня. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Указом Президента России Владимира Путина от 18 апреля 2022 года "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга" капитан Григорий Турубаров и ефрейтор Никита Анциперович посмертно награждены орденами Мужества.

На церемонии присутствовали: начальник ТВВИКУ, руководитель детско-юношеского центра "Град", представитель военного комиссариата, председатель региональной организации ветеранов, семьи погибших. Присутствующие почтили память военнослужащих минутой молчания, затем семьям тюменцев вручили награды.