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Победителя конкурса "Семейный рецепт блина" определят в Тюменской области

Общество, 08:41 09 июня 2022

из сообщества "Ресторан-гротеск "Столица деревень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ресторан-гротеск "Столица деревень" во ВКонтакте

Конкурс "Семейный рецепт блина", где могут участвовать все жители региона, пройдет в рамках Дня рождения города в Ялуторовске 25 июня. Заявки принимают до 20 июня, сообщает комитет по культуре и туризму городской администрации.

Участник должен предоставить свой рецепт блинов, а также фото или видео семьи с готовым блюдом. Трех финалистов определят специалисты отрасли общественного питания.

В День города организуют дегустацию. Победителей и призеров выберут жители и гости Ялуторовска с помощью голосования. За первое место организаторы вручат подарочный сертификат на сумму 3 тыс. рублей, за второе и третье – подарки.

Подать заявку на конкурс можно в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска, каб. 103 или по почте yal.kultura@mail.ru.

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# блины , День города , конкурс , Ялуторовск

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