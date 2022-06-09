Победителя конкурса "Семейный рецепт блина" определят в Тюменской области

| Фото: из сообщества "Ресторан-гротеск "Столица деревень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ресторан-гротеск "Столица деревень" во ВКонтакте

Конкурс "Семейный рецепт блина", где могут участвовать все жители региона, пройдет в рамках Дня рождения города в Ялуторовске 25 июня. Заявки принимают до 20 июня, сообщает комитет по культуре и туризму городской администрации.

Участник должен предоставить свой рецепт блинов, а также фото или видео семьи с готовым блюдом. Трех финалистов определят специалисты отрасли общественного питания.

В День города организуют дегустацию. Победителей и призеров выберут жители и гости Ялуторовска с помощью голосования. За первое место организаторы вручат подарочный сертификат на сумму 3 тыс. рублей, за второе и третье – подарки.

Подать заявку на конкурс можно в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска, каб. 103 или по почте yal.kultura@mail.ru.