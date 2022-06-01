Юрий Архипов: у России в приоритете - социальное благополучие граждан

| Фото: предоставлено Юрием Архиповым | Фото: предоставлено Юрием Архиповым

Россия как великая держава никогда не пасовала перед трудностями. Несмотря на пандемию, разгул нацистской нечисти на родине родного славянского украинского народа, давление санкций и другие экономические и политические катаклизмы, приоритетной задачей государства остается социальное благополучие граждан.

Такое мнение высказал заместитель директора техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, руководитель центра опережающей профессиональной подготовки Тюменской области Юрий Архипов.

Он отметил, что особая миссия сегодня возлагается на профессиональную школу и органы службы занятости населения. Квалифицированные преподаватели, мастера производственного обучения, специалисты органов службы занятости готовы оказать помощь в получении новой профессии, переобучении, трудоустройстве или открытии собственного бизнеса людям, оказавшимся в сложной ситуации. Меры поддержки оказываются в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

"Уверен, что граждане, желающие повысить квалификацию или получить новую компетенцию, востребованную на рынке труда, смогут не только реализовать свой потенциал, но и обеспечить развитие инновационных процессов во всех сферах российской экономики", - подчеркнул Юрий Архипов.

Меры поддержки, пояснил он, оказываются в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Реализация программы поможет развитию процессов в сфере производства, строительства, сельского хозяйства, услуг, внутреннего туризма, социального обеспечения, IT-технологий.

Инна Кондрашкина