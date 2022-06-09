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78% работодателей Тюмени считают, что сотрудник должен заранее сообщать об увольнении

Общество, 12:29 09 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

78% работодателей Тюмени считают, что сотрудник должен заранее информировать компанию о своем желании уволиться. 22% нормально относятся к увольнению в день подачи заявления. Такие данные получил в ходе опроса онлайн-сервис SuperJob.

Увольняясь с последнего места работы, восемь из десяти тюменцев предупредили своего работодателя заранее. 20% сообщили непосредственно в момент подачи заявления. Рассказывают о своих планах работодателю в основном те, кому нет 34 лет: среди них так поступили 79%, а среди опрошенных старше 35 лет — 68%.

В целом по стране за 12 лет, прошедших с аналогичного исследования, сотрудники стали чаще предупреждать о том, что покидают компанию. В 2010 году их было 65%, а в 2022 году – 70%.

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# Superjob , компании , работодатель

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