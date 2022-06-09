В Тюмени каменщик разбился насмерть, упав с высоты четвертого этажа

| Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области

После гибели 60-летнего каменщика на территории строящегося дома на ул. 50 лет Октября в Тюмени возбудили уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Трагедия произошла днем 7 июня. Каменщик упал с высоты четвертого этажа. Мужчина скончался.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы. Необходимая документация изъята.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности на объекте. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает ведомство.

Дело возбуждено по ч.2 чт.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".