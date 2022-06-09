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Александр Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области 21 июня

Губернатор, 13:45 09 июня 2022

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором состоится 21 июня, начало - в 17 часов.

"Проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканале "Тюменское время". О волнующих вас темах пишите в комментариях "ВКонтакте" и "Одноклассниках", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Обращения можно оставлять и на автоответчик – 8 (3452) 515-212.

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# Александр Моор , прямая линия

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