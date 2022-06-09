Нефтегазовый кластер Тюменской области развивает новое направление

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Введение нефтесервисных компаний – новое направление деятельности Нефтегазового кластера Тюменской области. С помощью сервиса предприятия нефти и газа получат возможность реализовывать продукцию напрямую, без посредников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Нефтегазовый кластер решает важную задачу – объединяет нефтегазовые компании со всей страны, которые могут решить вопросы импортозамещения и пользуются федеральными и региональными мерами поддержки, начиная от стартапа, научной разработки, до реализации, испытаний, строительства завода, закупа оборудования. У кластера есть модель: цепочки из компаний, состоящие из 5-7, до 19 предприятий, и итоговый финишер. Желательно, чтобы это была тюменская компания", - говорит он.

Кластер доказал свою эффективность за три года. На сегодня в него вошли 74 компании из 14 регионов, в их числе промпредприятия, институты. Тюменский нефтегазовый кластер – самый крупный межрегиональный - зарегистрирован в Минпромторге в 2021 г.

Участникам кластера внутри региона помимо того, что помогают сложить технологические и логистические цепочки, оказывают финансовую поддержку на развитие производства, на НИОКР и предоставляют 5% скидки при закупках продукции, произведённой в Тюменской области.

"К примеру, Сургутнефтегаз если раньше закупал на 2 миллиарда рублей, то сейчас он закупает на 8 миллиардов. Мы расширяем эту линейку. Раньше нужно было закупить на 1 миллиард и получить 5 процентов скидки, сейчас они получают сразу с закупок, просто разделили до 500 миллионов, свыше полумиллиарда и так далее. Градация 1,5-3 и 5 процентов. Тем самым расширили воронку возможностей", - сказал Пантелеев.

До конца 2022 года в состав регионального нефтегазового кластера войдут до 100 компаний. В целом их будет около 200. Но, как заметил заместитель губернатора Тюменской области, ядро кластера – это те компании, которые зарегистрировали производственные цепочки в Минпромторге, тем самым подтверждает свою импортонезависимость.

"Мы работаем в интересах крупных нефтегазовых компаний – крупных налогоплательщиков. Мы заинтересованы в том, чтобы у них были самые современные технологии. Второе – средние и малые компании, которые могут интегрироваться при региональной поддержке. Третье – у нефтегазового сектора мощный блок ИТ, они также благоприятно влияют на социальную среду, вкладываются в территорию присутствия. Таким образом, развитие кластера дает свой особый мультипликативный эффект", - подытожил Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева