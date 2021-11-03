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Тюменский нефтегазовый кластер включен в реестр Минпромторга

Экономика, 15:17 03 ноября 2021

mesng.ru | Фото: mesng.ru

Некоммерческая организация – ассоциация "Нефтегазовый кластер" - включена в реестр промышленных кластеров приказом Министерства промышленности и торговли России. О значении этого события для региона рассказал на своих страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Это большая победа всех предприятий-участников кластера. Итог их совместной работы. На сегодня это уже 50 организаций, причем не только из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а со всей страны", - написал глава региона.

Попадание в реестр Минпромторга России позволит участникам кластера получить дополнительную поддержку из федерального бюджета: до 300 млн рублей на реализацию совместных проектов, результатом которых станет импортозамещение, отметил губернатор.

На предприятиях-участниках кластера на территории Тюменской области и Ямала организовано более 6,6 тыс. рабочих мест, а совокупная выручка компаний сейчас составляет почти 250 млрд рублей, рассказал Александр Моор.

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