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"Единая Россия" подготовит поправки в Трудовой кодекс

Общество, 18:29 09 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Политическая партия "Единая Россия" вместе с Минтруда подготовят поправки в закон о занятости и Трудовой кодекс. Они помогут адаптировать трудовое законодательство к условиям, когда почти 30 тыс. иностранных компаний, где работают до 2 млн человек, объявили о приостановке деятельности в России.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольга Швецова рассказала, что ежегодно работодатели региона создают порядка 19 тыс. рабочих мест для несовершеннолетних граждан.

"В этом году этот показатель значительно выше – более 23 тыс. подростков смогут трудоустроиться по востребованным профессиям. Они получат новые навыки. Очень много вакансий открывается в сфере благоустройства – ребята участвуют в озеленении, наведении чистоты и порядка на улицах города", – добавила она.

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# трудоустройство подростков

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