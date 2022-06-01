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Тюменских предпринимателей приглашают на Всероссийский форум "Импортозамещение"

Экономика, 08:15 14 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Импортозамещение" объединит предпринимателей разных регионов для поиска альтернативных поставщиков товаров отечественного производства. Мероприятие пройдет в Красноярске с 29 июня по 2 июля, сообщают организаторы.

В рамках форума запланированы встречи предпринимателей в формате B2B с крупнейшими отраслевыми компаниями Красноярского края, такими как АО "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод", АО "ПОЛЮС Красноярск", ПАО ГМК "Норильский Никель" и другие.

Ключевыми отраслями для проработки выбраны: машиностроение и металлообработка, АПК, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.

Регистрация участников на портале.

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# импортозамещение , Красноярск

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