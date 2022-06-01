Новые гормональные препараты начнет выпускать завод "Фармасинтез" в Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новые гормональные препараты начнет выпускать завод "Фармасинтез" летом 2022 года. Объем инвестиций составил более 4 млрд рублей. Будет создано 480 рабочих мест.

Об этом рассказал генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Фонд сопровождает ряд новых интересных ивестпроектов. К примеру, действующая на территории Тюменского района компания "МИМ", вложит 90 млн рублей в увеличение мощности и модернизацию производства, расширит производственные и складские помещения.

По словам Николая Пуртова, в Тюмени планируют открыть новую клинику мирового уровня. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. В июне ожидается приезд делегации группы компаний "Медскан", с которой регион подписал инвестиционное соглашение. Продолжаются переговоры с новым инвестором по подписанию соглашения для размещения на территории Тюменской области нового медицинского комплекса.

"Работа по привлечению в регион инвесторов в сфере медицинских услуг и фармпромышленности продолжается, оказываем всю необходимую поддержку, в том числе по предоставлению земельных участков без торгов", - резюмировал гендиректор регионального инвестагенства.

Инна Кондрашкина