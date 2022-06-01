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Новые гормональные препараты начнет выпускать завод "Фармасинтез" в Тюменской области

Экономика, 14:25 10 июня 2022

ИА "Тюменская линия"

Новые гормональные препараты начнет выпускать завод "Фармасинтез" летом 2022 года. Объем инвестиций составил более 4 млрд рублей. Будет создано 480 рабочих мест.

Об этом рассказал генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Фонд сопровождает ряд новых интересных ивестпроектов. К примеру, действующая на территории Тюменского района компания "МИМ", вложит 90 млн рублей в увеличение мощности и модернизацию производства, расширит производственные и складские помещения.

По словам Николая Пуртова, в Тюмени планируют открыть новую клинику мирового уровня. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. В июне ожидается приезд делегации группы компаний "Медскан", с которой регион подписал инвестиционное соглашение. Продолжаются переговоры с новым инвестором по подписанию соглашения для размещения на территории Тюменской области нового медицинского комплекса.

"Работа по привлечению в регион инвесторов в сфере медицинских услуг и фармпромышленности продолжается, оказываем всю необходимую поддержку, в том числе по предоставлению земельных участков без торгов", - резюмировал гендиректор регионального инвестагенства.

Инна Кондрашкина

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# завод Фармасинтез , импортозамещение , инвестиционное агентство Тюменской области , инвестиционные проекты , Николай Пуртов

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