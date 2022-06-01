Ишимские школьники снимают ролики о науке

| Фото: "Перспектива_НаукоЛаб_Ишим" во ВКонтакте | Фото: "Перспектива_НаукоЛаб_Ишим" во ВКонтакте

Автономная некоммерческая организация "Перспектива" из Ишима стала обладателем губернаторского гранта с проектом "Школьный медиаканал. Это – из России". Школьники напомнят об известных на весь мир изобретениях российских ученых, проект стартует в сентябре.

Как сообщает сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия", в 2021 году на средства президентского гранта увлеченные химией ишимские ребята запустили во ВКонтакте научно-популярный канал, где рассказывали про отечественных ученых и историю российской науки, а также показывали интересные эксперименты.

"Ишимские школьники успешно занимаются наукой и становятся призерами областных и всероссийских научных конкурсов. Хочется содействовать, помогать таким увлеченным людям, рассмотрим вариант финансовой поддержки развития лаборатории", – отметил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.