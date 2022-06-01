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10 лет тюрьмы грозит жителю Викулово за хранение синтетических наркотиков

Происшествия, 12:57 10 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Срок в 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей грозит жителю села Викулово 1960 г. р. за незаконное хранение более 1,2 гр наркотиков, сообщает областное управление МВД России.

Наряд ГИБДД на трассе Тюмень - Омск около Ишима остановил водителя ВАЗ-21124 для проверки документов. Мужчина суетился и вел себя подозрительно. Полицейские решили его досмотреть. В присутствии понятых инспекторы ДПС изъяли у гражданина более 1,2 гр "соли". Мужчина пояснил, что приобрел запрещенное вещество в интернете для личного употребления.

Следственный отдел Ишима возбудил уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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# незаконное хранение , синтетические наркотики , УМВД России по Тюменской области

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