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В День памяти и скорби Александр Моор обратился к жителям Тюменской области

Губернатор, 09:29 22 июня 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

22 июня 1941 года страшная и кровопролитная война ворвалась в мирную жизнь советских людей. Трудно представить и осознать тяжесть физических лишений, душевных страданий, через которые прошло поколение военного времени.

Невосполнимые потери, страх и ужас, жестокие преступления фашистов и сегодня вызывают боль в наших сердцах. Эту дату не стереть из памяти, слишком много горя, разрушений и тяжелых испытаний она принесла.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона в День памяти и скорби.

По словам губернатора, эта война опалила горем миллионы, унесла жизни родных и близких в каждой семье. Но вероломство, жестокость и превосходящие изначально силы врага не сломили народ, наоборот, сплотили его. Тысячи добровольцев, в числе которых были и тюменцы, отправились на фронт или приступили к несению трудовых вахт на заводах, фабриках и в полях. Их героизм, самоотверженность, несгибаемая воля, безграничная любовь к Родине и вера в Победу навсегда вошли в историю беспримерным подвигом.

"И сегодня мы - благодарные потомки - сохраняем правду о Великой Отечественной войне, ее истинных героях, вставших на защиту Отечества, бережем эту историческую память. Это и наш долг, и основополагающая ценность, от которой напрямую зависит, каким будет настоящее и будущее России. Низкий поклон не вернувшимся с войны! Вечная слава фронтовикам и труженикам тыла!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День памяти и скорби

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