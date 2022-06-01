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Особая терапия витамина D необходима тем, кто перенес бариатрическую операцию, уверены тюменские ученые

Общество, 13:26 14 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Людям, перенесшим хирургическое лечение ожирения, требуется особая терапия витамина D, чтобы избежать скелетных осложнений. К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного медуниверситета.

Бариатрическая операция — уменьшение количества кожи и нарушение всасывания — может привести к снижению уровня витамина D в организме, что сказывается на состоянии костной ткани. При этом пациенты с ожирением изначально предрасположены к метаболическим заболеваниям скелета из-за проблем, связанных с высококалорийном питанием и малоподвижным образом жизни.

"Для предотвращения скелетных осложнений важна профилактика и лечение дефицита витамина D. Чтобы определить оптимальную дозу витамина для людей, перенесших бариатрическую операцию, необходимы крупные российские клинические испытания", — отмечает профессор Тюменского медицинского университета Людмила Суплотова.

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# исследования , ожирение , ТюмГМУ

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