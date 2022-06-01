Особая терапия витамина D необходима тем, кто перенес бариатрическую операцию, уверены тюменские ученые
Людям, перенесшим хирургическое лечение ожирения, требуется особая терапия витамина D, чтобы избежать скелетных осложнений. К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного медуниверситета.
Бариатрическая операция — уменьшение количества кожи и нарушение всасывания — может привести к снижению уровня витамина D в организме, что сказывается на состоянии костной ткани. При этом пациенты с ожирением изначально предрасположены к метаболическим заболеваниям скелета из-за проблем, связанных с высококалорийном питанием и малоподвижным образом жизни.
"Для предотвращения скелетных осложнений важна профилактика и лечение дефицита витамина D. Чтобы определить оптимальную дозу витамина для людей, перенесших бариатрическую операцию, необходимы крупные российские клинические испытания", — отмечает профессор Тюменского медицинского университета Людмила Суплотова.