Особая терапия витамина D необходима тем, кто перенес бариатрическую операцию, уверены тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Людям, перенесшим хирургическое лечение ожирения, требуется особая терапия витамина D, чтобы избежать скелетных осложнений. К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного медуниверситета.

Бариатрическая операция — уменьшение количества кожи и нарушение всасывания — может привести к снижению уровня витамина D в организме, что сказывается на состоянии костной ткани. При этом пациенты с ожирением изначально предрасположены к метаболическим заболеваниям скелета из-за проблем, связанных с высококалорийном питанием и малоподвижным образом жизни.

"Для предотвращения скелетных осложнений важна профилактика и лечение дефицита витамина D. Чтобы определить оптимальную дозу витамина для людей, перенесших бариатрическую операцию, необходимы крупные российские клинические испытания", — отмечает профессор Тюменского медицинского университета Людмила Суплотова.