В исетской больнице отремонтируют реанимацию и приемное отделение

| Фото: департамент здравоохранение Тюменской области | Фото: департамент здравоохранение Тюменской области

Отделение реанимации, круглосуточный и дневной стационары, приемное и физиотерапевтическое отделения, кабинеты ЛФК, массажа, УЗИ, маммографии расположатся в здании лечебного корпуса тюменской областной больницы № 13 в с. Исетском после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Как рассказал главный врач лечебного учреждения Сергей Катаргин, капремонт позволит увеличить объем медицинской помощи населению Исетского района и повысить её качество.

"Мы очень рады, что наши пациенты будут проходить лечение и получать консультации врачей в комфортных условиях. Надеюсь, это будет способствовать, в том числе и скорейшему выздоровлению людей", – отметил он.

Напомним, ремонт здесь начали в апреле 2022 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и реализуемой в Тюменской области программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Предположительно, работы завершатся в конце октября.

Областная больница № 13 обеспечивает медпомощью жителей 41 населенного пункта Исетского района общей численностью более 24 тыс. человек, в том числе 5 тыс. 80 детей. Специалисты ежедневно оказывают пациентам первичную, врачебную и специализированную помощь.

На время ремонта пациенты получают медуслуги в незадействованных в ремонте зданиях и помещениях по тому же адресу: с. Исетское, ул. Кирова, 51.

Напомним, распоряжение о выделении почти 400 млн рублей на капитальный ремонт ряда медицинских учреждений и приобретение нового оборудования, подписал накануне губернатор Тюменской области Александр Моор. В том числе, часть этих средств пойдет на оснащение больницы № 13.