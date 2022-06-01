  • 10 июня 202210.06.2022пятница
  • USD58,3895
    EUR62,0934
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В исетской больнице отремонтируют реанимацию и приемное отделение

Общество, 14:03 10 июня 2022

департамент здравоохранение Тюменской области | Фото: департамент здравоохранение Тюменской области

Отделение реанимации, круглосуточный и дневной стационары, приемное и физиотерапевтическое отделения, кабинеты ЛФК, массажа, УЗИ, маммографии расположатся в здании лечебного корпуса тюменской областной больницы № 13 в с. Исетском после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Как рассказал главный врач лечебного учреждения Сергей Катаргин, капремонт позволит увеличить объем медицинской помощи населению Исетского района и повысить её качество.

"Мы очень рады, что наши пациенты будут проходить лечение и получать консультации врачей в комфортных условиях. Надеюсь, это будет способствовать, в том числе и скорейшему выздоровлению людей", – отметил он.

Напомним, ремонт здесь начали в апреле 2022 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и реализуемой в Тюменской области программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Предположительно, работы завершатся в конце октября.

Областная больница № 13 обеспечивает медпомощью жителей 41 населенного пункта Исетского района общей численностью более 24 тыс. человек, в том числе 5 тыс. 80 детей. Специалисты ежедневно оказывают пациентам первичную, врачебную и специализированную помощь.

На время ремонта пациенты получают медуслуги в незадействованных в ремонте зданиях и помещениях по тому же адресу: с. Исетское, ул. Кирова, 51.

Напомним, распоряжение о выделении почти 400 млн рублей на капитальный ремонт ряда медицинских учреждений и приобретение нового оборудования, подписал накануне губернатор Тюменской области Александр Моор. В том числе, часть этих средств пойдет на оснащение больницы № 13.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# национальный проект Здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 10.06.2022В исетской больнице отремонтируют реанимацию и приемное отделение
13:41 10.06.2022Трасса Екатеринбург - Тюмень станет четырехполосной в 2025 году
13:30 10.06.2022Ишимские школьники снимают ролики о науке
13:19 10.06.2022В Тюменском районе выявили незаконный песчаный карьер