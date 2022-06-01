Фильм Хичкока в жанре нуар покажут тюменцам в “Конторе пароходства”

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильм Альфреда Хичкока “Завороженный” покажут тюменцам в “Конторе пароходства” в рамках ежемесячного киноклуба 18 июня.

Это нуарный детектив 1945 года, в котором зрители увидят любовный роман сотрудницы института психиатрии Констанс с новым директором, известным ученым Эдвардсом. После сеанса любители кино смогут обсудить картину, сообщает информационного портала "Moi-portal.ru".

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