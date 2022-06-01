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Фестиваль колокольного звона пройдет в Тюмени в День города

Общество, 19:42 11 июня 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Первый фестиваль колокольного звона планируют провести в Гилевской роще на 436-летие Тюмени 30 июля.

Передвижная звонница проедет по улицам областной столицы. Состоится перекличка между колокольней и передвижной звонницей у Знаменского собора. В Гилевской роще расскажут о старинной технологии литья. Пройдут различные мастер-классы, концертная программа, лекции, сообщает издание "Вслух.ру".

Также на площади 400-летия Тюмени пройдут выступления профессиональных творческих коллективов, шоу-проект “Битва оркестров”, молодежный фестиваль уличной культуры “Энергия города”. На Цветном бульваре запланированы фестиваль творчества “Парад талантов”, народное гуляние “Тюмень мастеровая”. В восьмой раз пройдет фестиваль “Пикник книг на площади Солнц”". Сквер Владислава Крапивина примет второй городской фестиваль “Хоот векки”. В сквере Комсомольском состоится фестиваль “Сны улиц”, национальный татарский праздник “Сабантуй-2022”.

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# Гилевская роща , День города , колокольный звон

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