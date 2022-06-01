Празднование 436-летия Тюмени обсудили депутаты городской думы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Празднование 436-летия Тюмени пройдет на всех городских площадках 30 июля и охватит все части областного центра. Программу дня города 2022 года обсуждали депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 20 июня.

Как рассказала членам комиссии исполняющая обязанности директора городского департамента культуры Ирина Плесовских, праздничные мероприятия начнутся 29 июля с возложения цветов на Исторической площади и у памятника Андрею Текутьеву.

Также в преддверии Дня города заработают новые выставки, в том числе на Городской площади и на набережной Туры.

Центральной точкой праздника традиционно станет площадь 400-летия Тюмени, где для горожан и гостей областного цента состоится выступление Вячеслава Бутусова. Парад колясок пройдет на Цветном бульваре, на фестивале "Сны улиц" выступят гости из Санкт-Петербурга и Казани.

"С 15 июля начнет работу сайт праздника Тюмень436.рф, - добавила Ирина Плесовских. – На этом портале можно будет найти расписание работы каждой праздничной площадки и поделиться своими идеями и предложениями с организаторами".

"Впервые за три года после снятия связанных с пандемией ограничений мы постепенно возвращаемся к традиционному формату празднования Дня города, который так полюбили горожане, - считает заместитель председателя Тюменской гордумы Дмитрий Осипов. – Это всегда большой труд организаторов, и я призываю тюменцев никуда не уезжать 30 июля и отметить этот праздник всем вместе".

Депутат Альбина Селезнева отметила, что творческие коллективы города делают все возможное, чтобы люди в этот день смогли порадоваться и отдохнуть. Надежда Ачкасова добавила, что в День города каждый тюменец найдет что-то подходящее для себя.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук подчеркнул, что в 2022 году праздник будет особенным для Тюмени, поскольку областной центр получил почетное звание "Город трудовой доблести".

"К празднику на месте будущей стелы, посвященной знаменательному указу президента нашей страны, уже будут готовы первичные элементы благоустройства", - рассказал он.

"Организаторы праздника будут расстроены, если в День города жители уедут на свои огороды и дачи. Я считаю, что 30 июля надо посвятить Тюмени, наш город заслужил это", - подытожил Степан Киричук.

Николай Ступников