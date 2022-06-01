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Тюменские росгвардейцы подготовили видеоролик ко Дню России

Общество, 20:42 11 июня 2022

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники тюменского подразделения Росгвардии подготовили видеоролик ко Дню России в рамках всероссийского ведомственного проекта "Славься страна! Мы гордимся тобой!", сообщает пресс-служба ведомства.

Съёмки прошли на набережной реки Туры. В них приняли участие сотрудники Росгвардии, военнослужащие центра подготовки личного состава Уральского округа национальной гвардии, творческие коллективы дворца культур "Строитель", комитет по делам национальностей.

"Все, кто принял участие в проекте, показал свое отношение и любовь к Родине, уважение к тем, кто живёт в нашей стране. Все мы служим, работаем, учимся для развития нашего многонационального, многогранного государства и укрепления мира на территории Российской Федерации", — сказал начальник территориального управления Росгвардии Евгений Федоткин.

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# День России , Росгвардия по Тюменской области

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