В Тобольском районе летом откроются две новые амбулатории

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Две врачебные смарт-амбулатории в селах Байкалово и Малая Зоркальцева Тобольского района откроются в середине лета. Они будут укомплектованы современным оборудованием и новыми инструментами, сообщает пресс-служба Областной больницы №3.

Внутреннее пространство будет включать кабинеты раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, приема терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, палату дневного стационара, а также процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и другое. Главный вход оборудуют пандусом, а близлежащую территорию облагородят.

Сейчас ведется монтаж электрооборудования, водопровода, системы отопления и септика.