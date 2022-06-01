  • 13 июня 202213.06.2022понедельник
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольском районе летом откроются две новые амбулатории

Общество, 10:39 13 июня 2022

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Две врачебные смарт-амбулатории в селах Байкалово и Малая Зоркальцева Тобольского района откроются в середине лета. Они будут укомплектованы современным оборудованием и новыми инструментами, сообщает пресс-служба Областной больницы №3.

Внутреннее пространство будет включать кабинеты раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, приема терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, палату дневного стационара, а также процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и другое. Главный вход оборудуют пандусом, а близлежащую территорию облагородят.

Сейчас ведется монтаж электрооборудования, водопровода, системы отопления и септика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# больницы , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:41 13.06.2022Тюменский совет общества изобретателей и рационализаторов открыл виртуальный офис
15:16 13.06.2022Тюменцы обсудят фильм "Вы инопланетянин?" с его создателями
14:17 13.06.2022О нарушениях своих трудовых прав тюменцы могут сообщить в прокуратуру области
14:11 13.06.2022Каждому четвертому тюменцу нужно четыре недели для полноценного отдыха