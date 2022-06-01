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Тюменцы посмотрели документальные фильмы в неожиданных местах

Общество, 19:42 13 июня 2022

группа "Тюменский институт культуры | ТГИК" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский институт культуры | ТГИК" во ВКонтакте

Фестиваль документального кино "Флаэртиана в городе" прошел в концертном зале ТГИК, КиноКлубе ТГИКа, мультицентре "Контора пароходства", в клубе инклюзивного общения "Горизонт" и в музейном комплексе им. И. Я. Словцова с 1 по 5 июня.

"Флаэртиана в городе" — это повторные показы избранных фильмов Международного фестиваля документального кино "Флаэртиана" в разных городах России. Зрители Тюмени увидели картины 2021 года: "Война Раи Синициной", "Чермет", "Джой", "Без тормозов", "Алиса", пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, "Флаэртиана" появился в Перми и традиционно проводится уже 27 лет.

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# документальное кино , кинопоказы

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