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Тюменцев научат создавать костюмы для косплея

Общество, 11:26 13 июня 2022

пресс-службы Tyumen Cyber Fest 2021 | Фото: пресс-службы Tyumen Cyber Fest 2021

Мастер-класс "Косплей: создание образов" пройдет в "Моей территории" в 19 часов 14 июня. Мероприятие бесплатное, вход по регистрации, сообщают организаторы.

Экспертом встречи станет организатор фестиваля косплея, обладательница Гран-при Tyumen Cyber Fest 2021 Ника Горбачева. Она расскажет о том, как сделать костюм мечты и правильно подобрать для него материал, как не бояться сцены и избежать ситуаций, когда ожидания не совпадают с реальностью. Также на мастер-классе тюменцы смогут сделать свой первый элемент косплея.

Встречу проводят в рамках проекта Students Cosplay Fest. Организатор — Роман Илларионов, победитель конкурса студенческих инициатив "Моя идея".

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# косплей , мастер-класс

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