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Федеральную трассу от Тюмени до Ишима расширят до четырех полос

Общество, 11:58 13 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До четырех полос будет расширена федеральная трасса от Тюмени до Ишима на участке до 122 километра. Это даст большие возможности для экономического развития, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Ишим.

В 2022 году будут сняты технические ограничения по газификации территории в районе Ишима, сообщает региональный инфоцентр. Это позволит воплотить в жизнь план по созданию в области индустриального парка, ориентированного на переработку сельхозпродукции. Появится возможность для реализации новых инвестпроектов.

"Это означает новое качество жизни. У молодых ишимцев будет еще больше желания трудиться и создавать семьи. Тем более, что социальная сфера очень сильно преобразилась", - подчеркнул Александр Моор.

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# Ишим , расширение , федеральная трасса

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