  • 13 июня 202213.06.2022понедельник
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Каждому четвертому тюменцу нужно четыре недели для полноценного отдыха

Общество, 14:11 13 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 % тюменцев тюменцев хотят отпуск продолжительностью четыре недели. О длительном отдыхе мечтает 52% мужчин и 30% женщин. Об этом говорят данные онлайн-опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

10 дней — идеальная продолжительность отпуска, по мнению лишь 10% респондентов. 18% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, 24% — три недели. Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 15% респондентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Superjob , опрос , отдых , отпуск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:41 13.06.2022Тюменский совет общества изобретателей и рационализаторов открыл виртуальный офис
15:16 13.06.2022Тюменцы обсудят фильм "Вы инопланетянин?" с его создателями
14:17 13.06.2022О нарушениях своих трудовых прав тюменцы могут сообщить в прокуратуру области
14:11 13.06.2022Каждому четвертому тюменцу нужно четыре недели для полноценного отдыха