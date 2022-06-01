Каждому четвертому тюменцу нужно четыре недели для полноценного отдыха

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 % тюменцев тюменцев хотят отпуск продолжительностью четыре недели. О длительном отдыхе мечтает 52% мужчин и 30% женщин. Об этом говорят данные онлайн-опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

10 дней — идеальная продолжительность отпуска, по мнению лишь 10% респондентов. 18% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, 24% — три недели. Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 15% респондентов.