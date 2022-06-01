Тюменцы обсудят фильм "Вы инопланетянин?" с его создателями

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Показ и обсуждение ленты "Вы инопланетянин?" с его авторами пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в 19 часов 17 июня. Встреча состоится в большом зале, сообщают организаторы.

Мокьюментари фильм состоит из шести новелл, в которых режиссеры берут интервью у пришельцев, живущих на Земле под прикрытием.

Картина стала призером российского фестиваля короткометражного кино "Короче". Ее создал творческий тандем из Москвы Влад Баханович и Настя Завадская. Они снимают игровое и документальное кино, а также исследуют границу между ними.

Билеты можно приобрести по ссылке.