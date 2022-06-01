Фестиваль "БиблиоАРТ. ШоуБум" откроется барабанным шоу

| Фото: БиблиоАРТ|Фестиваль литературы и искусства во ВКонтакте | Фото: БиблиоАРТ|Фестиваль литературы и искусства во ВКонтакте

VI фестиваль литературы и искусства "БиблиоАрт. ШоуБум" состоится на площади у Тюменской областной научной библиотеки 17 июня с 17 до 20 часов, сообщает учреждение.

Главная идея фестиваля - повышение читательской активности.

Программа начнется с барабанного шоу Hit Beat. Затем откроются четыре площадки. "АРТ-детство", "АРТ-творчество" и "АРТ-развлечения".

На "АРТ-концерте" выступят тюменские артисты разных жанров: сover-группа Dance Bro, аккордеонист Павел Егоров, ансамбль "Чарiвницi", группа Jazz Street, вокальная группа Brunetki voice и другие.

Площадка "АРТ-детство" пройдет в библиотеке. Гостей ждет арт-головоломка "С ног на голову", мастер-класс "Ой, ты, барышня-матрёшка" в технике аппликации, мастер-класс "КреАРТивные фантазии" – объемная аппликация из ватных дисков.

На площади у библиотеки развернется площадка "АРТ-творчество". Здесь будут различные мастер-классы. Например, по мотивам тюменской домовой резьбы от ДЮЦ "Вероника", народная игрушка "Птичка".

На площадке "АРТ-развлечения" будет игротека от "Мосигры", интерактивная площадка "Большие головоломки". Хобби-студия "Васильки" предложит мастер-класс "3D-очки".

В филиале – Специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84/1) - с 11 до 12 часов будет открыта инклюзивная площадка "Специальная библиотека: доступные форматы", а с 15:00 до 16:00 часов пройдет мастер-класс по изготовлению хантыйского детского оберега "Глухарка".

Посещение всех площадок бесплатное.

Возрастное ограничение: 6+