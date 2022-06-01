В Тюмени почтили память Виктора Муравленко

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память основателя топливно-энергетического комплекса Западной Сибири Виктора Муравленко, ушедшего из жизни 45 лет назад, почтили в Тюмени 15 июня. На Червишевском кладбище собрались ветераны-нефтяники, коллеги "нефтяного маршала", депутаты Тюменской областной думы.

Виктор Муравленко внес существенный вклад в развитие не только Тюменской области, но и всей страны. Под его руководством открывались и разрабатывались новые месторождения, строились города, развивалась авиация.

"Он говорил: мы построим красивые города, в которых будут жить и работать добрые люди. Сегодня эти города стоят. Нижневартовск в этом году отмечал свое 50-летие. Виктор Иванович успел сделать столько, что работать с этим будет еще не одно поколение", - отметил, открывая митинг, президент общественного фонда им. Муравленко Юрий Князев.

Напомним, что в Тюменской области Виктор Муравленко работал с 1965 года начальником главного производственного управления по нефтяной и газовой промышленности РСФСР "Главтюменнефтегаз" и принимал активное участие в создании инфраструктуры Западной Сибири.

В условиях вечной мерзлоты и заболоченности предстояло решать сложнейшие технические проблемы, внедрялись новаторские технологии бурения. С нуля возводилась транспортная и социальная инфраструктура, чтобы регион стал привлекательным для работы и жизни. К 1977 году "Главтюменнефтегаз" разрабатывал 28 нефтяных месторождений.

Отметим, что в 2022 году исполнится 110 лет со дня рождения Виктора Муравленко. Сегодня именем Муравленко названы город, улицы, месторождение, горный хребет. "Сегодня, 15 июня, в городе Радужный имя Муравленко присвоено скверу", - добавил почетный нефтяник СССР и Тюменской области, заслуженный работник ОАО "Нижневартовскнефтегаз" Сергей Великопольский.

"Память о Викторе Ивановиче сегодня - это не просто память о руководителе и большом человеке. Это память о каждом, кто вместе с ним работал над развитием нефтегазового комплекса, строил города и открывал месторождения", - отметил депутат Тюменской областной думы Анатолий Чепайкин.

Николай Ступников