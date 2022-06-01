В музее "Усадьба Колокольниковых" расскажут о дореволюционных методах продвижения товаров

| Фото: музей "Усадьба Колокольниковых" | Фото: музей "Усадьба Колокольниковых"

"Реклама - двигатель торговли" - такая выставка открылась в музее "Усадьба Колокольниковых".

В "Торговом доме И. П. Колокольникова" более века назад продавали чай, сахар и другие колониальные товары, используя брендированную упаковку. Продукция была узнаваема и пользовалась популярностью не только в Тюмени. Однако, таким методом продвижения пользовались не только тюменские купцы: многие торговые дома еще до революции снабжали продаваемые вещи узнаваемыми логотипами.

"На выставке представлены дореволюционные рекламные буклеты, листовки, советская упаковка и многие другие методы продвижения, благодаря которым можно продать любой товар", - говорится в аннотации.

Возрастное ограничение: 6+

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