Тюменская область получит 2,16 млрд рублей на строительство дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительное финансирование по инфраструктурному кредиту в размере более 2,16 млрд рублей одобрено Тюменской области. Денежные средства направят на новые дороги в микрорайоне "Юго-Западный" и завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Моор.

"Нашу заявку поддержал президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина", — отметил он.

По подсчетам специалистов, возведенная транспортная инфраструктура в новых застраивающихся районах Тюмени обеспечит комфортное передвижение 200 тысяч человек.