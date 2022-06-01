Тюменский проект помощи семьям "Art-room" поборется за победу в конкурсе АСИ

| Фото: страница проекта «Art-room» ВКонтакте | Фото: страница проекта «Art-room» ВКонтакте

Проект помощи семьям с низким доходом "Art-room" вошел в десятку идей Тюменской области, представленных на конкурс Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщает региональный центр "Семья".

Как отметила директор учреждения Елена Перминова, проект "Art-room" второй год успешно реализуется специалистами учреждения при содействии Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За это время его участниками стали 574 семьи со всей Тюменской области.

"Проект направлен на создание возможностей для выявления творческих навыков детей, проживающих в малообеспеченных семьях, а также их родных. Участники также учатся применять практические умения для преодоления трудных жизненных ситуаций", - уточнила она.

Всего на конкурс Агентства стратегических инициатив поступило 19 тыс. 533 идеи, из которых 133 - от Тюменской области. По итогам отбора эксперты выберут 100 лучших проектов, которые внесут вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.