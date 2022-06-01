Тюменцам доступны билеты Аэрофлота с 30% скидкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аэрофлот предлагает скидку в 30% на авиабилеты в некоторые города России. Их можно приобрести до 17 июня. Предложение действует на полеты, которые необходимо совершить в июне, сентябре и октябре 2022 года, сообщает департамент общественных связей авиаперевозчика.

Путешественники, которые планируют поездку в первом месяце лета и осенью, смогут купить авиабилеты на треть дешевле по сравнению с июлем и августом. Предложение действует на прямые перелеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами России. Возможна комбинация тарифов для транзитного перелета между городами через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.