  • 16 июня 202216.06.2022четверг
  • USD56,6624
    EUR59,1204
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам доступны билеты Аэрофлота с 30% скидкой

Общество, 16:52 16 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аэрофлот предлагает скидку в 30% на авиабилеты в некоторые города России. Их можно приобрести до 17 июня. Предложение действует на полеты, которые необходимо совершить в июне, сентябре и октябре 2022 года, сообщает департамент общественных связей авиаперевозчика.

Путешественники, которые планируют поездку в первом месяце лета и осенью, смогут купить авиабилеты на треть дешевле по сравнению с июлем и августом. Предложение действует на прямые перелеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами России. Возможна комбинация тарифов для транзитного перелета между городами через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиаперевозки , Аэрофлот

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 16.06.2022Тюменцы могут прогуляться по стрит-артам с местными художниками
16:52 16.06.2022Тюменцам доступны билеты Аэрофлота с 30% скидкой
16:40 16.06.2022Книгу тюменца Ильи Пискулина "История ИП" признали лучшей в России
16:30 16.06.202226 самозанятых тюменцев претендуют на грант в 100 тысяч рублей