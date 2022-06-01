Тюменцы могут прогуляться по стрит-артам с местными художниками

| Фото: сообществj фестиваля "Морфология улиц" во ВКонтакте | Фото: сообществj фестиваля "Морфология улиц" во ВКонтакте

Гид от мультицентра "Конторы пароходства" претерпел изменения. Теперь в нем есть две кнопки с разными категориями маршрутов — "Мартин, проводи" и "Стрит не молчит".

Первая кнопка называется "Мартин, проводи". Если нажать на нее, можно увидеть серию маршрутов, которые расскажут о разных районах города через истории жителей.

Вторая - "Стрит не молчит" - приведет к траектории "Морфологии улиц". Здесь можно пройтись по летним офлайн-маршрутам с местными художниками. На 17 июня на 19 часов запланирована прогулка с Андреем Снегом. Место встречи — возле ресторана "Андерсон" (ул. Осипенко, 73). 18 июня в 19 часов стартует прогулка с Ваней Октобитом. Встреча с ним состоится у ресторана "Сами" (ул. Володарского, 20).