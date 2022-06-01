В Тюменской области создают научно-аналитический центр геномной селекции

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюменской области активно ведется работа по созданию научно-аналитического центра геномной селекции.

При реализации концепции геномной селекции, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, планируется максимально использовать имеющийся в Тюменской области научно-исследовательский потенциал в сфере геномных исследований, а также интегрировать накопленные материальные и информационные ресурсы в сфере селекционно-племенной работы.

"По состоянию на начало 2022 года, - отмечено в сообщении, - получено более 8 тыс. генотипов на ДНК-чипах. В настоящее время в геномной селекции участвуют три сельскохозяйственные организации".

В последние годы в мире произошли существенные изменения в области селекции и генетики животных. Эффективность селекционных приемов в мировой практике, по оценке ученых, напрямую зависит от полученной информации о геноме животных. Внедрение геномных технологий в ряде европейских стран и США на протяжении многих лет позволило генотипировать большой массив животных, сформировать референтную группу и применить систему геномной оценки крупного рогатого скота на предприятиях аграрного сектора.

"В нашей стране ситуация несколько иная: таковой референтной группы животных нет, поэтому возникла острая необходимость в ее создании на общероссийском и региональном уровнях", – пояснила заведующая лабораторией ДНК-технологий ГАУ Северного Зауралья Яна Кабицкая.

Региональная программа "Концепция развития геномной селекции молочных и мясных пород сельскохозяйственных животных в Тюменской области" реализуется с 2020 года. В ней задействован не только аграрный университет, но и все государственные и коммерческие структуры региона, связанные с животноводством: департамент АПК, управление ветеринарии, АО "Тюменьгосплем", племенные и молочно-товарные предприятия (группа компаний "Дамате" ООО "ТМФ", ООО "ЗапСибХлебИсеть", учебно-опытное хозяйство ГАУ Северного Зауралья, ООО "Эвика-Агро"). Целью программы является повышение эффективности и доходности молочной отрасли, которое повлечет за собой экономические, бюджетные и социальные преимущества для региона. Максимальные эффекты возможны при дооснащении центра геномных технологий и расширении сферы его деятельности на соседние области и другие виды сельскохозяйственных животных.