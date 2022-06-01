Эксперт: использование VPN может привести к утечке банковской информации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Использовать VPN только для обеспечения работоспособности отдельных приложений и держать выключенным все остальное время посоветовал руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин в интервью ТАСС.

Особенно осторожными нужно быть при работе с банковскими приложениями, личной почтой, ресурсами государственных и муниципальных образований. По мнению эксперта, при использовании сервисов VPN при входе в банковские приложения, может произойти утечка данных. Если же пользователь уже зашел в онлайн-банк с подключенным VPN, стоит немедленно принять превентивные меры: следует обновить учетные данные, поставить ограничение на банковские переводы, запретить онлайн-платежи.

"Используя VPN, вы доверяете сервису на таком же уровне, который обычно доступен вашему интернет-провайдеру. При этом, если интернет-провайдер скован как минимум регуляторными требованиями по отслеживанию вашей активности, то VPN сервис видит и, вероятно, пользуется знаниями о том, чем вы занимаетесь в интернете", — пояснил Антон Кузьмин.

Включенный VPN может также снизить скорость интернета и увеличить объем потребления интернет-трафика, пояснил эксперт по IT-технологиям.