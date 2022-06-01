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Музыкальное шоу "Вольта" расскажет о тюменских музыкантах

Общество, 18:03 16 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области в Telegram | Фото: информационный центр правительства Тюменской области в Telegram

Тюменцы выпустили уникальное музыкальное шоу "Вольта". Оно расскажет о тюменских музыкантах, познакомит зрителей с творчеством начинающих исполнителей в УФО, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram.

Шоу будет состоять из 10 выпусков, в которых зрители увидят интервью с исполнителями и музыкальное выступление. На популярном видеохостинге уже вышла первая серия. Гостями выпуска стал музыкальный коллектив MIMIKO.

Шоу создало молодежное СМИ Moi-portal.ru совместно с сообществом "Музсходка".

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# музыканты

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