252 лейтенанта выпустятся из ТВВИКУ в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Репетиция торжественного выпуска офицеров ТВВИКУ прошла на площади 400-летия Тюмени 16 июня. Официальный выпускной пройдет 18 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram.

На официальном мероприятии дипломы получат 252 лейтенанта, из них 63 человека - иностранцы.

Добавим, 18 июня с 8 часов 30 минут закроют движение для транспорта на ул. Льва Толстого, 1 до ул. Луначарского; от ул. Ленина до ул. Мориса Тореза. Далее колонна пойдет по ул. Республики до площади 400-летия.