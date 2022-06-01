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252 лейтенанта выпустятся из ТВВИКУ в 2022 году

Общество, 18:43 16 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Репетиция торжественного выпуска офицеров ТВВИКУ прошла на площади 400-летия Тюмени 16 июня. Официальный выпускной пройдет 18 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram.

На официальном мероприятии дипломы получат 252 лейтенанта, из них 63 человека - иностранцы.

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Добавим, 18 июня с 8 часов 30 минут закроют движение для транспорта на ул. Льва Толстого, 1 до ул. Луначарского; от ул. Ленина до ул. Мориса Тореза. Далее колонна пойдет по ул. Республики до площади 400-летия.

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# выпускной , ТВВИКУ

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