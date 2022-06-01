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Житель Тобольского района обиделся на соседку и попытался сжечь ее дом

Происшествия, 12:52 17 июня 2022

t-l.ru

Подозреваемого в покушении на поджог дома задержали тобольские полицейские. Об этом сообщает МВД России "Тобольский".

В дежурную часть поступила информация, что в д. Нижнерепина мужчина пытался поджечь дом соседке. Выехавший на место происшествия участковый уполномоченный установил, что к 48-летней селянке пришел сосед попросить бензин для косилки, но женщина отказала и попросила уйти. Позже она заметила позади во дворе клубы черного дыма. Ей удалось затушить возгорание, пламя не успело перекинуться на дом.

Участковый задержал ранее судимого за поджог жилого дома 55-летнего жителя деревни. Злоумышленник свою вину признал и рассказал, что после того, как соседка выгнала его с участка, он затаил на нее обиду. Селянин обошел ее дом, положил под полено, которым подпирался дом, фрагменты рубероида и поджог их спичками и ушел домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# поджог

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