За незаконную торговлю венками в Тюмени продавцы заплатили 140 тысяч рублей штрафов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 140 тыс. рублей штрафов заплатили в 2021 году недобросовестные торговцы ритуальной атрибутикой. Составлено 40 протоколов, изъято более 300 единиц дорогостоящих товаров. Об этом сообщила директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина в ходе выездного рабочего мероприятия на Червишевском кладбище.

По ее словам, для ликвидации несанкционированной торговли была проведена большая работа. В настоящее время у главного въезда на Червишевское кладбище оборудована площадка, на которой бизнесмены арендуют площади под торговые точки. К ним подведены коммуникации, обустроен подъезд для транспорта.

"Это единственное место, которое удалось выделить к настоящему времени и практика показывает, что его недостаточно", - отметила Елена Еремина.

"Болевыми точками" несанкционированной торговли ритуальной атрибутикой, венками и прочим, остаются места на Червишевском тракте и у Медицинского города по ул. Юрия Семовских.

"В настоящее время мы не наделены полномочиями полностью запретить там торговлю, - отметила Елена Еремина. - С привлечением полиции ведутся длительные и сложные процедуры: установление личности, протоколы изъятия товара, походы в суды и так далее".

По ее словам, выходом из сложившейся ситуации могут стать предложенные изменения в федеральное законодательство: "Суть их в том, что субъект федерации будет наделен полномочиями устанавливать расстояния между социальными объектами и объектами ритуальных услуг. В настоящее время этот документ рассматривает правительство Российской Федерации".

Николай Ступников