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60 граммов "синтетики" изъяли полицейские у тюменки

Происшествия, 18:53 17 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

61 сверток с порошком изъяли у 36-летней тюменки сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает региональное управление МВД России.

Полицейские обыскали место жительства подозреваемой. Там они нашли еще 10 свертков. Экспертиза показала, что она хранила синтетический наркотик массой около 60 гр.

Задержанная рассказала, что распространением наркотиков занимается с начала мая. Через Интернет она получала координаты местонахождения оптовых партий наркотиков и раскладывала в тайники, оборудованные на территории областного центра. Последнюю партию изъяли полицейские.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Фигурантку заключили под стражу.

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# синтетические наркотики , УМВД России по Тюменской области

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