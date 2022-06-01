Центр федеральной автономии казахов переместился из Самары в Тюмень

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Центр федеральной автономии казахов России переместился из Самары в Тюмень. Это связано с избранием на должность руководителя организации председателя НКА казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева. Соответствующее решение принято 18 июня.

Как отметил, комментируя событие, заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, перемещение центра автономии казахов России в Тюмень имеет большое значение для региона.

"Для нас важно сотрудничество с Республикой Казахстан. Мы видим в этом огромные возможности по всем направлениям экономического и культурного сотрудничества. Кроме того, избрание Есенгалия Ибраева на эту должность говорит о высокой оценке его многолетней работы и труда большой команды", - сказал Павел Белявский.

Руководитель департамента по национальной политике управления внутренней политики администрации президента РФ Татьяна Вагина отметила богатую, многогранную и яркую культуру народов многонациональной России. По ее словам, дружба народов в России складывалась веками и ее все берегут.

"Сегодня Тюменская область принимает эстафету от Самарской области, которая 15 лет эффективно работала в этом направлении. Но все меняется и обновляется, центр федеральной автономии казахов перемещается в Тюмень. Уверена, впереди у нас много интересных проектов, будем их поддерживать", - прокомментировала она.

Есенгалий Ибраев уверен, что, объединив усилия, можно достичь многого. В числе важнейших задач он назвал воспитание у детей и молодежи культуры межнационального общения, сохранение самобытной культуры казахского народа.

"Особое внимание уделим развитию партнерства России и Казахстана. Будем работать в тесном сотрудничестве с органами государственной власти, взаимодействовать с казахскими национальными организациями России и национальными культурными автономиями всех народов нашей страны", - добавил он.

Отметим, для участия в съезде федеральной национально-культурной автономии казахов России в Тюмени прибыли более 100 делегатов и гостей из 13 регионов.

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Любовь Голышева