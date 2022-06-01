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Выпускной для 252 молодых офицеров ТВВИКУ прошел на площади 400-летия в Тюмени

Губернатор, 15:30 18 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На торжественной церемонии 252 выпускникам вручили дипломы и нагрудные знаки и площади 400-летия в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области 18 июня.

С праздником выпускников поздравили начальник инженерных войск Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, представители Тюменской областной Думы и администрации Тюмени.

"Вуз всегда был эталоном качества военного образования, славился наличием традиций, великих предшественников, на которых равняются молодые курсанты. Это торжественное событие вы отмечаете в непростое для нашей страны время. Страны с тысячелетней историей. Страны, победившей фашизм, пережившей много потрясений и войн, но не утратившей своего суверенитета. Выпускники Тюменского военного училища зарекомендовали себя настоящими профессионалами, верными долгу и присяге. Желаю успехов в вашем благородном деле", - напутствовал выпускников Александр Моор.

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С открытия Тюменского высшего военно-командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова успешно прошли обучение более 17 тыс. человек.

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# Александр Моор , выпускной , площадь 400-летия Тюмени , ТВВИКУ

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