В тюменском "Космосе" откроется школа арт-медиации

| Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Работу школы арт-медиации организует молодежный театральный центр "Космос" с 20 по 24 июня. Совместный с молодежным центром Эрмитажа проект предполагает по два ежедневных занятия, пишет Мегатюмень.

Так, о технологии арт-медиации и работе с группой расскажет специалист научно-просветительского отдела Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ из Екатеринбурга Дарья Маликова. Специалисты государственного Русского музея из Санкт-Петербурга Алексей Бойко и Анна Цветкова поделятся опытом медиации в классическом музее. Руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева посвятит занятие зрительскому опыту.

Проходить занятия будут на площадке МТЦ "Космос". Для участников также проведут экскурсии по городу и практику в музейном комплексе им. И. Я. Словцова.