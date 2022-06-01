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В тюменском "Космосе" откроется школа арт-медиации

Общество, 09:39 19 июня 2022

МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Работу школы арт-медиации организует молодежный театральный центр "Космос" с 20 по 24 июня. Совместный с молодежным центром Эрмитажа проект предполагает по два ежедневных занятия, пишет Мегатюмень.

Так, о технологии арт-медиации и работе с группой расскажет специалист научно-просветительского отдела Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ из Екатеринбурга Дарья Маликова. Специалисты государственного Русского музея из Санкт-Петербурга Алексей Бойко и Анна Цветкова поделятся опытом медиации в классическом музее. Руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева посвятит занятие зрительскому опыту.

Проходить занятия будут на площадке МТЦ "Космос". Для участников также проведут экскурсии по городу и практику в музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

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# МТЦ Космос , Эрмитаж

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