  • 19 июня 202219.06.2022воскресенье
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фестиваль ГТО в Тюмени объединил сорок спортивных команд

Общество, 15:34 19 июня 2022

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 280 человек в составе 40 команд стали участниками летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Мероприятие состоялось на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья, пишет "Тюменская область сегодня".

162 спортсмена вошли в состав команд общеобразовательных организаций, еще 119 человек представляли организации и учреждения региона. Участники показали умения в 11 дисциплинах. В их числе - подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, плавание, стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда, бег, прыжок в длину с места с толчком и другие.

По словам начальника отдела по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Тюменского городского многопрофильного центра Алины Рамазановой, 70% участников сумели успешно выполнить упражнения и получить знаки отличия "ГТО".

Следующий фестиваль подобного масштаба пройдет в июне 2023 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фестиваль ГТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 19.06.202220 июня - события дня
17:33 19.06.2022Третий этап опрессовок стартует в Тюмени 20 июня
17:01 19.06.2022Автор проекта "Абатское долголетие" вышла в финал всероссийского конкурса
16:32 19.06.2022В Голышмановском городском округе капитально отремонтируют сельский ФАП