Фестиваль ГТО в Тюмени объединил сорок спортивных команд

| Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 280 человек в составе 40 команд стали участниками летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Мероприятие состоялось на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья, пишет "Тюменская область сегодня".

162 спортсмена вошли в состав команд общеобразовательных организаций, еще 119 человек представляли организации и учреждения региона. Участники показали умения в 11 дисциплинах. В их числе - подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, плавание, стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда, бег, прыжок в длину с места с толчком и другие.

По словам начальника отдела по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Тюменского городского многопрофильного центра Алины Рамазановой, 70% участников сумели успешно выполнить упражнения и получить знаки отличия "ГТО".

Следующий фестиваль подобного масштаба пройдет в июне 2023 года.