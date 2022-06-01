Тюменский ансамбль "ЯромилЪ" выступит на фестивале "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Тюменский фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" выступит на XIII музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле", сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Специально для знакового события фестиваля – показа оперы "Жизнь за царя" – фольклорный ансамбль готовит две музыкально-игровые программы. Каждая из них продлится по 30 минут и будет рассчитана для разновозрастной аудитории.

Фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" создан в 2011 году на базе Тюменского государственного института культуры, руководителем является Руслана Лосева. Цель проекта – сохранение, реконструкция и популяризация традиционного фольклорного материала, а также обрядовых действ, бытовавших на территории Западной Сибири. "ЯромилЪ" - участник многих мероприятий и конкурсов. В арсенале ансамбля свыше 500 дипломов и благодарственных писем, золотая, две бронзовые медали и спецприз Дельфийских игр.

Опера "Жизнь за царя", которая станет главным событием фестиваля "Лето в Тобольском кремле", отличается не только масштабностью сочинения, но и исключительной трудностью вокальных партий. Солисты Диана Белозор (сопрано), Елизавета Целикова (меццо-сопрано), Андрей Триллер (бас), Сергей Кузьмин (тенор) вместе с хоровой капеллой Тюменской филармонии и Тюменским филармоническим оркестром представят любителям музыки выдающееся произведение русской оперы.