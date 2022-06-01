Ветеран Великой Отечественной войны из Тюмени Павел Сюткин отмечает столетний юбилей

| Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» | Фото: Тюменское региональное отделение ООД «Бессмертный полк России»

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Павлович Сюткин отмечает 100-летний юбилей 19 июня, сообщает Тюменское региональное отделение ООД "Бессмертный полк России".

Павел Павлович родился 19 июня 1922 года в деревне Заполёна Кировской области. После того как в 1932 году родители развелись, мать с ним и его младшим братом переехала в Тюмень. Аттестат зрелости получил после окончания 10 класса средней школы №21.

В ноябре 1941 года устроился работать молотобойцем на завод "Механик" (в годы войны – завод № 762). В сентябре 1942 года добровольцем вступил в ряды Красной армии, ускоренным курсом обучения окончил второе Ростовское училище самоходной артиллерии в Молотове (Пермь). Сражался на Калининском, Брянском, втором Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах, командир тяжелой самоходной установки САУ-152, командовал батареей (ротой).

Из наградного листа: "Тов. Сюткин во время боев за д. Александрово проявил отвагу и мужество, уничтожив при этом до 100 немецких солдат и офицеров. 16.01.44г. во время боя умело руководил своим расчётом, в результате был подбит один тяжелый танк противника ("Фердинанд")".

За мужество и героизм, проявленные в боях, Павел Сюткин в 1945 году был представлен к званию Героя Советского Союза, а в 1946 году - вторично к этому же званию. Но по неизвестной причине наградные листы 1945 и 1946 годов, поддержанные и подписанные по инстанциям высокими командирами и начальниками, задержались в архивах. В марте 2008 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России.

Павел Сюткин также награжден орденами Красного Знамени и Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Почёта, двумя орденами Красной Звезды.

После войны он окончил Военную академию тыла и снабжения, дослужился до заместителя командира дивизии, полковник в отставке. Сейчас проживает в Сочи, но не теряет связи с Тюменью – городом своей юности.