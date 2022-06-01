Тюменец получил срок за пьяную езду на самокате

| Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области (архив)

27-летнего мужчину, управлявшего электросамокатом в состоянии опьянения, осудили в Тюмени. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно, сообщает региональная прокуратура.

Испытательный срок составляет два года. Мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года шесть месяцев.

"В декабре 2020 года молодого человека привлекли к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами на один год семь месяцев. В декабре 2021 года нетрезвый тюменец после новогоднего корпоратива поехал в аптеку на электросамокате", – рассказали в надзорном органе.

Нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов. Состояние опьянения подтвердило медицинское освидетельствование.

Приговор еще не вступил в законную силу.