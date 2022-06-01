  • 20 июня 202220.06.2022понедельник
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец получил срок за пьяную езду на самокате

Происшествия, 15:04 20 июня 2022

пресс-служба УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области (архив)

27-летнего мужчину, управлявшего электросамокатом в состоянии опьянения, осудили в Тюмени. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно, сообщает региональная прокуратура.

Испытательный срок составляет два года. Мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года шесть месяцев.

"В декабре 2020 года молодого человека привлекли к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами на один год семь месяцев. В декабре 2021 года нетрезвый тюменец после новогоднего корпоратива поехал в аптеку на электросамокате", – рассказали в надзорном органе.

Нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов. Состояние опьянения подтвердило медицинское освидетельствование.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# приговор , электросамокат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:00 20.06.2022Фальшивые полицейские украли у ялуторовчанки 300 тысяч рублей
15:38 20.06.2022Тюменцу, угодившему в смотровую яму, фирма заплатит 700 тысяч рублей
15:04 20.06.2022Тюменец получил срок за пьяную езду на самокате
14:41 20.06.2022За гибель рабочего на стройплощадке в Тюмени будут судить предпринимателя