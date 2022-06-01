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Фальшивые полицейские украли у ялуторовчанки 300 тысяч рублей

Происшествия, 16:00 20 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

300 тыс. рублей похитили обманным способом преступники у жительницы Ялуторовска 1944 г. р. Она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Ялуторовчанке позвонили незнакомцы и представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что дочь потерпевшей стала участницей ДТП и попала в больницу. Злоумышленники позвонили на стационарный телефон, а сотовый попросили положить в морозильную камеру, сославшись на возможное прослушивание их разговора. В ходе беседы с женщиной разговаривала и лжедочь. Она говорила плохо, так как якобы серьезно пострадала в аварии. Чтобы не привлекать ее как виновницу ДТП к уголовной ответственности, мошенники потребовали деньги. Пожилая ялуторовчанка собрала пакет с вещами в больницу для дочери, в него положила 300 тыс. рублей. Пакет забрал неизвестный мужчина. Когда потерпевшая достала сотовый и позвонила дочери, то осознала, что попалась на уловку аферистов.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Им грозит лишение свободы до шести лет. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по привлечению подозреваемых лиц к ответственности.

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# мошенники , Ялуторовск

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