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В Тюмени осужденного подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр

Происшествия, 16:54 20 июня 2022

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

22-летний мужчина, отбывающий наказание в одной из тюменских колоний, подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия с середины апреля по 16 июня 2022 года подозреваемый, отбывая наказание в колонии за разбой, организовал и проводил между заключенными азартные игры с использованием карт и фишек. За это он брал плату. Игры проводились по вечерам в одном из помещений на территории исправительного учреждения. Злоумышленник успел "заработать" около 50 тысяч рублей.

Игорное оборудование изъяли, очевидцев и сотрудников исправительного учреждения допросили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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# азартные игры , следователи

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